Тест: колесо духовности определит главную черту вашего характера

Кажется, что о характере человека написано и сказано столько, что нет никакой необходимости объяснять, что это такое. Однако если попросить случайного прохожего дать определение характеру, скорее всего он глубоко задумается, прежде чем дать ответ, либо обратится за помощью к интернет-поисковикам. Под характером в психологии подразумеваются устойчивые особенности, присущие конкретной личности. Их совокупность объясняет то, почему человек ведет себя именно так в той или иной ситуации, почему относится определенным образом к себе, окружающим, своей работе и т.д. Считается, что характер не дается человеку от рождения. Он формируется под воздействием той среды, в которой он растет, примера родителей и других значимых людей, воспитания и жизненного опыта. Ученые создали огромное количество классификаций черт характера, но чащ всего используются эпитеты вроде “добрый”, “внимательный”, “скромный” и т.д.

У каждого человека есть качества, которые преобладают над остальными. А какая черта вашего характера доминирует над другими? Узнайте ответ, обратившись за подсказкой к нашему тесту.