Тест: кого бы вы сыграли в "Зачарованных"?

Зрители всегда благосклонно принимали истории, связанные с мистикой, непознанным, сверхъестественным. Настоящий всплеск популярности фильмов и сериалов, в которых герои напрямую имели дело с удивительными явлениями, пришелся на девяностые годы прошлого века и начало нулевых. Одним из самых ярких проектов на эту тему стал сериал “Зачарованные” о трех сестрах-ведьмах. Изначально формат шоу был близок к ситкому - длительность серий составляла всего 20 минут, но, когда стало очевидно, что история пользуется популярностью у зрителей, было решено увеличить хронометраж до 30 минут, а потом и до 40. Происходили ли на съемочной площадке “Зачарованных” какие-нибудь мистические случаи? Возможно, чем-то подобным можно считать необычное совпадение, случившееся с Холли Мэри Комбс (Пайпер). В шестом сезоне героиня должна была быть беременна. По удивительному стечению обстоятельств, актриса забеременела и отправилась к продюсерам, чтобы сообщить им эту новость и решить, как поступить с героиней. К ее удивлению, те даже обрадовались - беременность Холли была как нельзя кстати.

Если вы в числе поклонников старых добрых “Зачарованных”, пройдите наш тест и узнайте, кого бы вы сыграли в этом сериале.