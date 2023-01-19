Тест: когда вы должны были появиться на свет на самом деле?

Как часто мы слышим от знакомых фразу “Мне нужно было родиться в другое время”?.. Многие люди и сами произносили эти слова, сетуя на то, что появились на свет не в ту эпоху и не в том месте. Во время чтения книг и просмотра фильмов мы переносимся в былое и мечтаем о том, как хорошо бы нам жилось, если бы мы родились в это время. Кого-то манит загадочная эпоха Средневековья, другие хотели бы пожить в век Просвещения, ознаменованный множеством открытий, третьи мечтают хотя бы на денек попасть в “ревущие двадцатые” и потанцевать на вечеринке в стиле Гэтсби… А кто-то и вовсе хотел бы переместиться в далекое будущее и познакомиться с технологиями, о которых сегодня приходится только мечтать. Не так давно ВЦИОМ провел среди россиян опрос на тему “В какое время вы хотели бы жить?” Любопытно, что большинство респондентов - целых 52% - признались, что не променяли бы свое время ни на какое другое. 26% участников опроса рассказали, что переместились бы в брежневскую эпоху, 4% грезят о жизни на рубеже девятнадцатого-двадцатого столетий, а 1% респондентов хотели бы оказаться в 1990-х.

В какое время должны были родиться вы? Какая эпоха подходит вам по духу больше всего? Узнайте, ответив на вопросы теста.