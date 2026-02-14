Тест ко Дню всех влюбленных: вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о любви – пройдите со своей половинкой

Вдвоем можно справиться с любой задачей, ведь так?

День святого Валентина – отличный повод вспомнить лучшие фильмы про любовь. Конечно, можно долго спорить о том, насколько этот праздник органичен у нас, но факт остаётся фактом: многие из нас обожают картины о том, как двое наконец находят друг друга.

Советское кино в этом смысле – отдельная вселенная. Там никто не говорил о чувствах пафосными фразами, зато диалоги разошлись на цитаты, которые мы помним наизусть. Или делаем вид, что помним?

Мы собрали для вас пять цитат о любви из советских фильмов. Задача простая: вспомнить, из какого они кино. Проверьте, насколько хорошо вы помните классику!