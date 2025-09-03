Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тест ко дню рождения Евгения Леонова: только знатоки ответят на 5/5 вопросов о его ролях

Тест ко дню рождения Евгения Леонова: только знатоки ответят на 5/5 вопросов о его ролях

3 сентября 2025 11:21
Тест ко дню рождения Евгения Леонова: только знатоки ответят на 5/5 вопросов о его ролях

Проверим, хорошо ли вам знакомо творчество легендарного актера.

2 сентября — день рождения Евгения Леонова, одного из самых любимых и народных актёров советского кино. Его герои — трогательные, смешные, искренние — продолжают жить на экранах и в наших сердцах, несмотря ни на что.

Предлагаем почтить память мастера лёгким и добрым способом — проверить, насколько хорошо вы помните его разноплановые и гениальные роли. От комедийных шедевров до глубоких образов — Леонов создал персонажей, которые стали частью нашей культуры.

В этом тесте — пять вопросов о некоторых работах актёра. Не переживайте, если что-то забудется — главное, что мы снова с улыбкой вспоминаем того, чьё творчество делает нас чуть добрее.

Ранее мы писали: «Возвращают в мир чудес»: звезда «Универа» назвала 2 любимых фильма СССР — стоят наравне с хитом Тарантино

Фото: Кадр из фильма «Афоня» (1975)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест) Красный — хит сезона: попробуйте вспомнить 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест) Читать дальше 3 сентября 2025
Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест) Настоящих актеров узнают многие, а хвостатых? Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с животными (тест) Читать дальше 3 сентября 2025
Ответите на 5/5 вопросов — возьмите с полки пирожок: угадайте фильмы СССР по кадрам с выпечкой (тест) Ответите на 5/5 вопросов — возьмите с полки пирожок: угадайте фильмы СССР по кадрам с выпечкой (тест) Читать дальше 3 сентября 2025
«Эх ты, коза…»: кого из актрис СССР так назвал Михалков — знатоки «Что? Где? Когда?» поняли не сразу, а вы? (тест) «Эх ты, коза…»: кого из актрис СССР так назвал Михалков — знатоки «Что? Где? Когда?» поняли не сразу, а вы? (тест) Читать дальше 1 сентября 2025
«В каждом обществе есть свои отбросы»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов о школе по цитате (тест) «В каждом обществе есть свои отбросы»: только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов о школе по цитате (тест) Читать дальше 1 сентября 2025
Со скрипом мела и запахом хризантемы: настроиться на 1 сентября поможет наш «снова в школу тест» Со скрипом мела и запахом хризантемы: настроиться на 1 сентября поможет наш «снова в школу тест» Читать дальше 1 сентября 2025
Листья золотые, вянут все цветы: угадай по кадру осенние мульты (сложный тест по советской классике) Листья золотые, вянут все цветы: угадай по кадру осенние мульты (сложный тест по советской классике) Читать дальше 31 августа 2025
У вас не будет проблем с памятью до 99+ лет, если вы пройдете наш тест: что пропало из кадров советских фильмов У вас не будет проблем с памятью до 99+ лет, если вы пройдете наш тест: что пропало из кадров советских фильмов Читать дальше 31 августа 2025
Осенний марафон: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с туманом и желтой листвой (тест) Осенний марафон: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с туманом и желтой листвой (тест) Читать дальше 30 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше