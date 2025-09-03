Тест ко дню рождения Евгения Леонова: только знатоки ответят на 5/5 вопросов о его ролях

2 сентября — день рождения Евгения Леонова, одного из самых любимых и народных актёров советского кино. Его герои — трогательные, смешные, искренние — продолжают жить на экранах и в наших сердцах, несмотря ни на что.

Предлагаем почтить память мастера лёгким и добрым способом — проверить, насколько хорошо вы помните его разноплановые и гениальные роли. От комедийных шедевров до глубоких образов — Леонов создал персонажей, которые стали частью нашей культуры.

В этом тесте — пять вопросов о некоторых работах актёра. Не переживайте, если что-то забудется — главное, что мы снова с улыбкой вспоминаем того, чьё творчество делает нас чуть добрее.

Ранее мы писали: «Возвращают в мир чудес»: звезда «Универа» назвала 2 любимых фильма СССР — стоят наравне с хитом Тарантино