Тест: кем вы являетесь в параллельной вселенной?

Поклонники научно-фантастических книг, фильмов и сериалов наверняка неоднократно задавались вопросом: возможно ли существование параллельных миров и вселенных в реальности? Приверженцы квантовой физики ответят, что допускают такую вероятность. Согласно квантовой теории, частицы видимой части Вселенной способны создать лишь ограниченное количество конфигураций. А если допустить, что Вселенная все же бесконечна, то в ней наверняка существуют копии Солнечной системы, а также планет, располагающихся в ней, Земли и людей, её населяющих. Каким бы фантастическим не казалось это предположение, в космологии оно считается вполне научным и общепринятым. К сожалению, в отличие от фильмов и книг, придумать, как попасть в параллельный мир, ученые пока не смогли. Зато исследователи твердо убеждены, что вселенных, совершенно непохожих на нашу, значительно больше, чем миров-двойников.

Задумывались ли вы над тем, существует ли параллельный мир? А кем бы в нем были вы? Таким же человеком, как в этом мире, или кем-то другим? Предлагаем вам немного пофантазировать и отправиться в путешествие в параллельный мир вместе с этим тестом.