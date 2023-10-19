Тест: кем вы станете в следующей жизни?

Споры о том, существует ли загробная жизнь и есть ли у души возможность переместиться после смерти в другое тело, не утихают до сих пор. Каких-либо научных подтвержений теория реинкарнации не получила, однако это не мешает адептам верить в нее. Учения о перерождении душ возникли в глубокой древности. В старейшей из мировых религий - индуизме - было точно известно, что влияет на судьбы живых и мертвых. На земле жизнь человека была предопределена принадлежностью к той или иной касте, а после смерти действовали карма и следование законам дхармы, поддерживающей порядок вещей на земле. В буддизме после смерти физического тела предполагалось несколько вариантов развития событий - перерождение, попадание в ад, то есть муки перед новым рождением, и достижение нирваны. При этом считалось, что реинкарнация - не самый приятный вариант. Будда говорил, что «рождение опять и опять - горестно». Разумеется, в мировой культуре существует еще множество концепций перерождения, в чем-то они перекликаются друг с другом, в чем-то - значительно различаются. А вот точно узнать, правдивы ли они, наверное, не дано никому на свете. Предлагаем вам пройти тест и узнать, какая жизнь ждет вас в новом тысячелетии.

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