Тест: кем вы родитесь в следующей жизни?

Феномен реинкарнации давно изучают со всех сторон, однако с точностью сказать, существует ли переселение душ, никто не может. В разные годы были зафиксированы случаи, когда люди вспоминали свои предыдущие жизни, причем довольно подробно. Так, например, широкое распространение в СМИ получила история мальчика по имени Сэм Тейлор. По сведениям, опубликованным в разных изданиях, известно, что он появился на свет спустя полгода после смерти своего дедушки. Едва-едва научившись говорить, Сэм заявил своему отцу, который как раз менял ему подгузник: “Я тоже менял тебе пеленки”, когда был в твоем возрасте”. По словам родителей мальчика, с тех пор он постоянно вспоминал какое-то детали, которых попросту не мог знать, например, о том, что когда-то его бабушка делала ему молочные коктейли или что у него была сестра, которая трагически погибла. Также в СМИ сообщается, что на всех семейных фото Сэм Тейлор безошибочно находил дедушку и радостно оповещал всех: “Это я!” Есть ли переселение душ на самом деле или это только игры разума, вряд ли кто-то ответит точно. Предлагаем вам пройти развлекательный тест и пофантазировать, кем бы вы могли родиться в следующей жизни.

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