Тест: кем вы ощущаете себя в этом мире?

Человек стремится к самопознанию. Способность анализировать самого себя, или рефлексия, отличает нас от других живых существ на этой планете. Слово “рефлексия” возникло от позднелатинского слова reflexio, что означает “отражение” или “обращение назад”. Впервые термин “рефлексия” использовал в своей работе английский философ Джон Локк, он подразумевал под ней один из способов познания окружающего мира. В наши дни под рефлексией понимаются многие вещи - это и способность исследовать самого себя, и размышление над своими поступками и их мотивами, и анализ новых знаний. Термин широко используется, его можно встретить в работах лингвистов, физиков, социологов, но чаще всего - философов. С тех пор, как надпись на стене Дельфийского храма “Познай самого себя” стала для Сократа источником вдохновения, философия стала антропоцентричной - главным объектом ее изучения стал именно человек, а главными философскими инструментами - самопознание и самоанализ.

Сколько бы веков ни прошло, человек не перестанет изучать самого себя. Ему интересно знать, кто же он на самом деле, взглянуть на себя как будто бы со стороны. Пройдите наш тест и узнайте, каким вы ощущаете себя в этом мире.