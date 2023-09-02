Тест: кем вы можете стать в следующей жизни?

Существует множество версий насчет того, что происходит с людьми после смерти. Один из вариантов гласит, что душа переселяется в другое тело. Такая точка зрения наиболее широко распространена в индуизме. В священном писании - Ведах - сказано, что рождение в том или ином теле напрямую зависит от кармы и поведения человека в предыдущем земном воплощении. За добрые поступки душу ждет награда, за неправедные, соответственно, наказание. Всего же существует не меньше 840 тысяч форм жизни, и после гибели старого физического тела душ может поселиться в любом из них. Вера в реинкарнацию распространена достаточно широко - в интернете можно найти множество статей и видео, в которых сторонники этой концепции делятся инструкциями, как подготовиться к перевоплощению. Например, некоторые знатоки рекомендуют взять шефство над каким-либо животным, дома или в зоопарке, заботиться о нем или регулярно навещать. Считается, что такой поступок обязательно зачтется и окажет благоприятное воздействие на личный реинкарнационный сценарий. А уж верить этому или нет - личное дело каждого. Пройдите наш тест и узнайте, кем вы могли бы стать в будущем.

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