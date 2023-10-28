Тест: кем вы были в прошлой жизни?

Вера в то, что после смерти человека его душа переселяется в новое тело, присуща представителям разных народов, культур и религий. Чаще всего сторонники теории реинкарнации исповедуют буддизм, индуизм или сикхизм. Увы, научного подтверждения она до сих пор не получила, хотя в разное время учеными были зафиксированы случаи, которые иначе как переселением душ не объяснишь. Один из самых резонансных произошел в Индии с девочкой по имени Шанти Дэви. Она появилась на свет в 1926 году и до четырех лет ничем не отличалась от сверстников. Но как только она научилась говорить, то принялась рассказывать окружающим, что на самом деле ее зовут кадернат, она живет в городе Матхура и у нее есть дети. Поначалу близкие не воспринимали слова дочери всерьез, до тех пор, пока она в деталях не описала дом и улицу, где жила раньше. В шесть лет Шанти сбежала из дома — она собиралась уехать в Матхуру, но ее остановили на полпути. Родители девочки, устав от постоянных разговоров о Кадернат и ее семье, не выдержали и отправились в тот город. К их огромному удивлению, на той улице, о которой рассказывала дочь, в самом деле проживала такая женщина. Она скончалась во время родов. По слухам, Махатма Ганди назвал этот случай подтверждением теории реинкарнации. Пройдите наш тест и узнайте, кем вы были в прошлой жизни.

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