Тест: кем вы были в прошлой жизни?

Учение о реинкарнации возникло на Востоке. В представлении большинства людей это понятие связано в первую очередь с переселением душ, однако этим оно не ограничивается. Во-первых, сторонники этой концепции убеждены, что душа является истинной сущностью человека. А после смерти одного физического тела она перевоплощается в другом. Мыслители древности не раз задавались вопросом, существуют ли предыдущие и последующие воплощения. Пифагор, например, верил, что ему доводилось рождаться на Земле несколько раз. В современном мире тоже можно встретить сторонников этой концепции. Индуисты и буддисты уверены, что душа переживает несколько воплощений, раз за разом получая новое тело, которое может быть как хорошим, так и плохим. Все зависит от того, как человек вел себя в прошлом. Явление реинкарнации изучал американский биохимик Ян Стивенсон. Он собирал по всему миру истории людей, которые якобы помнили свои предыдущие жизни, и утверждал, что в большинстве случаев при перерождении человек сохраняет свой пол, а также рост, вес, цвет волос и глаз.

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