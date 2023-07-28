Тест: кем вы были в прошлой жизни?

К идее о переселении душ одни относятся скептически, другие - верят, что такое явление действительно возможно. В основном концепция реинкарнации (от латинского reincarnatio - повторное воплощение) близка последователям таких религий, как индуизм, буддизм, сикхизм и т.д. В них принято пологать, что душа бессмертна, а значит, она раз за разом перерождается. При этом в большинстве случаев она не помнит своих предыдущих воплощений, но иногда в “системе” случаются сбои. В мире зафиксировано множество случаев, когда людям удавалось вспомнить свое предыдущее воплощение. Например, широкий резонанс получила история таиландского мальчика Шаная Шумалаивонга. Когда ему исполнилось три года, он начал рассказывать родителям о своих “настоящих” маме и папе, которые ждут его. Шанай говорил, что на самом деле его зовут Буа Кай и он школьный учитель. В конце концов родители мальчика поддались на его уговоры и отправились туда, где, по его словам, находился его настоящий дом. Как оказалось, там действительно жила пожилая пара, пять лет назад потерявшая сына. Буа Кай погиб в результате несчастного случая - его смертельно ранили на улице. При этом на месте ранения у Шаная находилось родимое пятно. Хотите узнать, кем вы были в прошлой жизни? Найдите ответ с помощью нашего теста.

Показать полностью