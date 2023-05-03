Тест: кем вы были в прошлой жизни?

Вера в то, что после смерти прежнего физического тела душа переселяется в новое, свойственна последователям буддизма, индуизма, сикхизма и джайнизма. Согласно этим учениям, душа бессмертна и постоянно перерождается. Несмотря на то, что ученые так и не нашли научного подтверждения теории реинкарнации, в мире зафиксировано множество историй людей, которые якобы помнят свое предыдущее воплощение. Например, большой резонанс в свое время получила история Шанти Дэви - индийской девочки, появившейся на свет в 1926 году. Как только она начала говорить, то заявила, что у нее есть муж Кадернат и дети, а также назвала точный адрес, где она жила. Сначала родители Шанти считал слова дочки фантазией, но после того как она попыталась сбежать в город, где, по ее словам, жила до этого, они были вынуждены проверить ее слова. Оказалось, что Шанти не фантазировала - имя мужа, наличие детей и адрес оказались достоверными. Мать семейства, которое упоминала девочка, скончалась во время родов в 1925 году. Махатма Ганди назвала Шанти живым подтверждением того, что реинкарнация существует.

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