Тест: кем вы будете в следующей жизни?

Вера в переселение душ возникла в глубокой древности. В современном мире концепцию реинкарнации (от латинского reincarnatio - “повторное воплощение”) можно встретить в ряде мировых религий, таких как индуизм или буддизм. Согласно этим верованиям, душа, которая после смерти предыдущего физического тела переместилась в новое, не помнит своих воплощений. Но иногда случается так, что люди запоминают свою предшествующую жизнь до мельчайших подробностей. Так произошло с юной индианкой Шанти Дэви. Девочка появилась на свет с Дели в 1926 году, но, когда научилась говорить, начала утверждать, что ее зовут Кадернат и ее дом находится в городе Матхура. Там у нее остался муж и дети. Поначалу родители Шанти списывали ее слова на бурную детскую фантазию или на то, что она повторяет подслушанные где-то фразы. Но, поскольку девочка продолжала настаивать на том, что она Кадернат, были вынуждены отправиться в город, где якобы жила эта женщина. Когда Шанти было шесть лет, они отправились с Матхуру. Там-то и оказалось, что все сказанное было правдой, а настоящая Кадернат скончалась в 1925 году во время родов. Верите ли вы в реинкарнацию? Как бы там ни было, пройдите наш шуточный тест и узнайте, какая судьба ждет вас с далеком будущем.

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