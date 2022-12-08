Тест: кем вам на самом деле суждено быть по профессии?

С самого детства мы помним, что “все профессии нужны, все профессии важны”. С этим-то как раз все понятно: бесспорно, человечество нуждается в специалистах в каждой области. Самое главное - понять, какая сфера из всех существующих привлекает именно вас, ведь помимо саморазвития и денег свое дело должно приносить удовольствие. Не так давно ученые из Эссекского университета назвали пятерку профессий, которые ассоциируются у людей со скукой и занудством. Большинство опрошенных добровольцев в Великобритании и США рассказали, что ни за что не выбрали бы эти виды деятельности для себя и автоматически сочли занудой человека, который ими занимается. В числу самых скучных профессий участники опроса отнесли бухучет, банковское дело, страхование, анализ данных, и, как ни странно, уборку (клининг). Именно эти сферы ассоциируются у опрошенных с занудством, отсутствием чувства юмора, чопорностью. Кроме того, к непопулярными профессиям отнесли все, что связаны с математикой, религией, наблюдением за животными и т.д.

Какой вид деятельности идеально подошел бы вам по характеру? Ответьте на вопросы нашего шуточного теста, а мы дадим информацию к размышлению.