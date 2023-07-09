Тест: кем ты будешь в следующей жизни?

Вера в реинкарнацию, то есть в способность души переселяться из прежнего тела в новое, свойственна многим культурам. Учение о ней возникло в странах Востока, и, если очень коротко, то оно сводится к двум основным тезисам. Первый из них гласит, что душа является подлинной сущностью человека, второй - что после физической смерти тела она перемещается в другое. В далеком прошлом учение о реинкарнации было распространено особенно широко, даже в трудах Пифагора можно найти утверждение, принадлежащее самому мыслителю, что он не в первый раз родился на земле. В наши дни идея переселения душ встречается в индуизме и буддизме. Считается, что если человек вел праведную и добрую жизнь, то в следующий раз его душа снова обретет пристанище в человеческом теле. В обратном случае душе грозит заточение в теле животного или насекомого. Попытки найти научное подтверждение теории реинкарнации предпринимал американский исследователь Ян Стивенсон. Он описал множество реальных случаев, свидетельствующих о том, что человек может помнить свои прошлые жизни.

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