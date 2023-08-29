Тест: кем бы вы стали в авиации?

В советские годы профессии, связанные с авиацией, пользовались особым почетом и уважением. В современном мире, когда полеты на самолете - нечто давно привычное и обыкновенное, отношение, конечно, не такое ярко выраженное. Зато флер романтики остался до сих пор. Правда, у широкого распространения авиации есть и свои минусы. Не так давно международная группа ученых подсчитала, какой вклад внесли полеты в изменение климата. Исследователи проанализировали данные за период с 2000 по 2018 год и подсчитали, что в среднем на авиацию приходится 3,5% выбросов от всех видов деятельности человека и 1,5% от общего объема выбросов углекислого газа. По словам ученых, особо большой ущерб окружающей среде наносят облака, которые формируются после пролета самолета. Но негативное влияние углекислого газа куда является намного более длительным. В целом, за все время развития мировой авиации (примерно с 1940 года) выбросы СО2 составили порядка 32,6 миллиарда тонн. Любопытно, что львиная доля от этой цифры приходится на последние двадцать лет.

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