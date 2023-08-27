Тест: кем бы вы работали в волшебном мире?

Литература и кинематограф подарили человечеству множество вымышленных миров - Средиземье, вселенная Джорджа Мартина, Этерна… Многие люди обожают фэнтези и фантастику как раз таки за то, что можно ненадолго ускользнуть из привычной реальности в другое измерение. Кому-то для этого достаточно включить фильм, сериал или открыть книгу, а кто-то решает воплотить сказку в реальность. Например, мужчина по имени Брайан Томпсон из Калифорнии настолько сильно был вдохновлен фильмами и книгами о Гарри Поттере, а также музеем, посвященным поттериане, что решил воссоздать уголок волшебства у себя дома. Он рассчитывал доделать его к Хэллоуину, но “немного” не рассчитал время - в общей сложности на реализацию проекта потребовалось два года. Брайан изменил свой гараж до неузнаваемости, и, по его словам, это обошлось ему примерно в две с половиной - три тысячи долларов. Мужчина признался, что ему с самого детства нравились тематические парки развлечений, ощущение, что попадаешь в другое измерение. После того, как Брайан Томпсон разместил фото “волшебного уголка” в интернете, к нему домой потянулись толпы туристов, и он рад каждому гостю.

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