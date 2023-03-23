Тест: кем бы вы работали в волшебном мире "Гарри Поттера"?

Серия книг, а затем и фильмов о Гарри Поттере произвела переворот в современной культуре. “Мальчик, который выжил”, стал настоящим феноменом, отрицать влияние которого на литературу, кинематограф и искусство двадцать первого века в целом попросту невозможно. Создательница поттерианы Джоан Роулинг начала делать первые шаги в писательстве еще в детстве. В интервью она рассказывала, что первое свое произведение написала в возрасте шести лет - книга, вышедшая из-под ее пера, называлась “Кролик”, и, как нетрудно было догадаться, рассказывала об ушастом представителе мира фауны. Мама Джоан первой познакомилась с творением дочери и осталась довольна прочитанным. Окрыленная своим первым успехом, девочка едва ли не отправилась в издательство с просьбой опубликовать дебютное произведение. Правда, родители отговорили ее от этого шага, и мир литературы узнал о Джоан Роулинг гораздо позднее.

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