Тест: кем бы вы работали в музее?

Узнать, как жили наши предки, познакомиться с культурным наследием или с работами современных мастеров - все это возможно в музее. Но, помимо привычных всем галерей с гидами и экскурсиями, в мире существует огромное множество необычных музеев. Например, в Мексике можно посетить Музей подводных скульптур, особенность которого, как нетрудно догадаться, заключается в месте его расположения. Экспонатами являются специально изготовленные статуи, увитые водорослями и кораллами. Они созданы из особого материала - морского бетона, который оказывает благоприятное воздействие на водную экосистему. Это означает, что Музей подводных скульптур - не просто собрание необычных экспонатов, но еще и экологический проект. Его создатели считают, что если туристы будут приезжать к ним, то ущерб, нанесенный ими другим, настоящим участкам моря, будет минимизирован. Чтобы увидеть экспонаты музея, можно прокатиться в лодке со стеклянным дном либо спуститься под воду с аквалангом.

Любите ли вы посещать музеи? Быть может, вы даже мечтали поработать в одном из них? Пройдите наш тест и узнайте, каким музейным работником вы могли бы стать.