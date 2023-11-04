Тест: кем бы вы работали в мире «Гарри Поттера»?

Для миллионов людей со всего света «Гарри Поттер» — это синоним детства и сказки. Не одно поколение людей выросло на книгах и фильмах о юном волшебнике, и, несмотря на годы, многие поклонники поттерианы до сих пор ждут письма из Хогвартса. История о мальчике, который выжил, стала особенно ценной для британца по имени... Гарри Поттер. Да-да, 35-летний парень по счастливому совпадению является полным тезкой главного героя книг Роулинг. Однажды отец подарил мальчику томик «Гарри Поттера и философского камня». Произошло это в 1997 году, книга была из самого первого тиража в 500 экземпляров, выпущенного издательским домом Bloomsbury. Отец мальчика увидел имя на обложке, полностью совпадающее с именем сына, и решил преподнести ему такой подарок. В дальнейшем семья с увлечением следила за приключениями юного волшебника — сначала на страницах книг, а затем и на экране. В 2021 году британец принял решение продать ценный экземпляр на аукционе и получил за него 27,5 тысячи фунтов. Сейчас «реальный» Гарри Поттер работает продавцом. Имя никогда не доставляло ему больших неудобств — разве что приходилось то и дело доказывать людям, что его зовут так на самом деле.

Пройдите наш тест и узнайте, каково ваше призвание во вселенной «Гарри Поттера».