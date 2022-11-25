Тест: кем бы вы работали, если бы жили в мире «Гарри Поттера»

Волшебная вселенная, придуманная Джоан Роулинг, поражает читателей и зрителей своими масштабами. В ней все продумано до мельчайших деталей, поэтому при чтении литературного первоисточника и просмотре экранизаций возникает полная иллюзия того, что весь этот магический мир существует на самом деле. Многие поклонники поттерианы наверняка не раз вздыхали тайком - мол, как хотелось бы хотя бы на денек оказаться в Хогвартсе, поиграть с забавными ниффлерами и подружиться с легендарным трио главных героев. Кстати, Гарри Поттер существует в реальности! И это никакой не кликбейт - в Великобритании действительно живет полный тезка популярного волшебника. В далеком 1997 году он получил от родителей в подарок первый роман из серии о Гарри Поттере - отец купил книгу из самого первого тиража, выпущенного издательством Bloomsbury, когда увидел знакомое имя на обложке. Семья Поттер признается, что поначалу они заинтересовались историй из-за того, что главный герой был тезкой сына, но потом по-настоящему влюбились в эту вселенную.

Для тех, кто также обожает поттериану, мы приготовили интересный тест. Он подскажет, кем бы вы работали, если бы жили в мире, придуманном Джоан Роулинг.