Тест: кем бы вы могли стать в IT?

Еще совсем недавно большинство школьников после получения аттестата зрелости планировали получать юридическое образование. Сегодня многие выпускники стремятся связать свою профессиональную деятельность с IT, более того, многие приходят в эту область и будучи состоявшимися, зрелыми людьми. Бытует мнение, что IT-специальности приносят большой доход, но, конечно же, для того чтобы выйти на солидный заработок, необходимо стать ценным сотрудником. Эксперты рассказали, по каким признакам можно понять, стоит ли вам идти в айтишники. Во-первых, профессии в этой сфере придутся по душе тем, кто не боится пробовать что-то новое, а главное - учиться. А вот тем, кто хочет “все и сразу”, не испытывает интереса к свежим знаниям и стремления досконально разбираться в тех или иных вопросах, явно не по адресу. Во-вторых, важно не бояться трудностей. Не секрет, что при достижении поставленных целей придется столкнуться с самыми разными проблемами, вопрос лишь в том, опускает ли человек при этом руки или с двойным рвением идет вперед. Наконец, эксперты считают, что в IT важно не бояться ошибок - умение легко относиться к промахам, которые, несомненно, будут и в большом количестве. Каким айтишником вы могли бы стать? Узнайте прямо сейчас с помощью нашего теста.

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