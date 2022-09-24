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Тест: кем бы вы могли быть в цирке

24 сентября 2022 16:15
Тест: кем бы вы могли быть в цирке

Клоун, воздушный гимнаст или укротитель хищников?

Цирковое искусство существует очень давно. В Россию оно пришло приблизительно в 17 веке вместе с бродячими труппами, которые приезжали из-за рубежа. Свои собственные цирковые коллективы в нашей стране появились в 18 столетии, а спустя век возникли и первые стационарные цирки. Первопроходцами стали братья Никитины - Дмитрий, Аким и Петр. Их отец, бывший крепостной крестьянин, получил вольную и отправился путешествовать по Поволжью, зарабатывая себе на хлеб веселыми представлениями. Его дети мало-помалу тоже обучались цирковому искусству, у каждого в программе была своя роль - Дмитрий выступал в качестве конферансье, Петр - силача, Аким - клоуна и музыканта. В конце концов братья Никитины решили покончить с кочевой жизнью и обосновались в Пензе, где в 1873 году открыли первый в России стационарный цирк. Он носил название “Ледяной дворец” и располагался на берегу реки. Затем цирк переехал в Саратов, где просуществовал вплоть до 1928 года. Интересно, что по желанию братьев Никитиных, выступать на его арене могли только русские артисты.

Пройдите наш тест и узнайте, какую роль вы могли бы исполнять в цирковом представлении.

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Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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