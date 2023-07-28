Тест: кем бы вы были во вселенной Хаяо Миядзаки?

Желание создавать мультфильмы у Хаяо Миядзаки возникло в детстве. Он посмотрел “Легенду о Белой Змее” - первый японский цветной мультфильм, вышедший на экраны в 1958 году, - и осознал свое призвание. Семья, в которой рос будущий прославленный мультипликатор, была обеспеченной - отец занимал пост директора компании, производившей детали для военных самолетов. Правда, в доме Миядзаки было свое горе - мать страдала от болезни Потта, формы туберкулеза, поражающей позвоночник, и на протяжении нескольких лет была прикована к постели. Хаяо признавался в воспоминаниях и интервью, что от суровой реальности спасался в вымышленных мирах. Помимо манги, он зачитывался литературой и надеялся в будущем стать похожим на персонажей любимых книг. Исследователи творчества Миядзаки говорят о том, что в его мультфильмах присутствует множество биографических деталей, неочевидных для широкого зрителя. Например, домик, в котором живут героини мультфильма “Мой сосед Тоторо”, напоминает дом, в котором жила когда-то семья Миядзаки. С каким персонажем из вселенной японского аниматора у вас есть что-то общее? Узнайте, ответив на вопросы нашего нового теста.

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