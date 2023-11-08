Тест: кем бы вы были в СССР?

Вместе с распадом Советского Союза в прошлое ушли и некоторые профессии, которые были востребованы ранее. Разумеется, не всегда это произошло точь-в-точь с исчезновением СССР. Некоторые рабочие специальности оказались забытыми до того, как это произошло, другие — спустя несколько лет. Как бы там ни было, можно с легкостью назвать ряд профессий и занятий, которые незнакомы современному поколению. Например, все помнят лектора из кинофильма «Карнавальная ночь». В 60-е годы, когда снималась легендарная картина, такой вид деятельности был широко распространен. Однако сейчас представить себе лектора, вещающего нечто вроде «Есть ли жизнь на Марсе?», довольно сложно. Желающие делиться с окружающими своими знаниями переместились в соцсети. К слову, многие профессии канули в Лету как раз с развитием техники. Отпала необходимость в телефонистах — специалистах, работавших на коммутаторе. В 70-80-х годах такая профессия была престижной, поскольку оператор телефонного узла получал возможность без очереди установить аппарат у себя дома. Также в числе специальностей, ушедших в прошлое — чертежники, машинистка, наборщик в типографии и т.д.

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