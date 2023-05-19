Тест: кем бы вы были в параллельной вселенной?

С тех пор, как человечество открыло для себя Вселенную, оно задавалось вопросом: а существуют ли в бескрайнем космическом пространстве другие миры, похожие на наш? Писатели, сценаристы и кинорежиссеры подливали масла в огонь, создавая книги, фильмы и пьесы, действие которых разворачивается в параллельных мирах. А что говорит на этот счет наука? Согласно концепции квантовой физики, частицы видимой части Вселенной могут образовывать лишь ограниченное количество конфигураций. А вот если принять за основу тот факт, что Вселенная бесконечна, то это означает - предположительно в ней существуют точные копии нашей планеты и всей Солнечной системы в целом. Мало того, люди, которые обитают на копии Земли, будут нашими двойниками. Поэтому теории фантастов о параллельных вселенных - вовсе не такая уж выдумка. К сожалению, ученые до сих пор не нашли ответа на вопрос, как связаться с другими мирами и их представителями. Но, как утверждают исследователи, вселенных, не имеющих ничего общего с нашей, существует гораздо больше.

Предлагаем вам пройти тест и пофантазировать, кем вы могли бы быть в параллельной вселенной.