Тест: кем бы вы были в мире "Властелина колец"?
Ответьте на вопросы и узнайте, каким жителем Средиземья вы могли бы стать?
Произведения Джона Р.Р. Толкина стали классикой “высокого фэнтези”. Волшебный мир, созданный писателем, неоднократно пытались воссоздать на экране или на театральной сцене. Разумеется, самой качественной, востребованной и популярной экранизацией остаются две трилогии, созданные Питером Джексоном - “Властелин колец” и “Хоббит”. Но мало кто знает, что в Советском Союзе были свои Бильбо, Голлум и Арагорн. В начале 1980-х на Ленинградском телевидении была показана видеозапись спектакля “Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита”. Участие в постановке принимали Зиновий Гердт и Михаил Данилов (они играли роль Бильбо), Игорь Дмитриев (Голлум) и Анатолий Равикович (гном Торин). Кроме того, в 1991 году был поставлен еще один телеспектакль! В его основу легла первая часть трилогии - книга “Братство кольца”. Правда, перевод, который использовали создатели постановки, отличается от канонического. Переводчики Владимир Муравьев и Андрей Кистяковский перевели фамилию “Бэггинс” как “Торбинс”, а Ривенделл у них стал Раздолом. Спектакль получил название “Хранители” и его запись можно найти на известном видеосервисе. Ответьте на вопросы теста и узнайте, кто вы из жителей Средиземья.