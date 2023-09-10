Тест: кем бы вы были в мире "Властелина колец"?

Произведения Джона Р.Р. Толкина стали классикой “высокого фэнтези”. Волшебный мир, созданный писателем, неоднократно пытались воссоздать на экране или на театральной сцене. Разумеется, самой качественной, востребованной и популярной экранизацией остаются две трилогии, созданные Питером Джексоном - “Властелин колец” и “Хоббит”. Но мало кто знает, что в Советском Союзе были свои Бильбо, Голлум и Арагорн. В начале 1980-х на Ленинградском телевидении была показана видеозапись спектакля “Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса, Хоббита”. Участие в постановке принимали Зиновий Гердт и Михаил Данилов (они играли роль Бильбо), Игорь Дмитриев (Голлум) и Анатолий Равикович (гном Торин). Кроме того, в 1991 году был поставлен еще один телеспектакль! В его основу легла первая часть трилогии - книга “Братство кольца”. Правда, перевод, который использовали создатели постановки, отличается от канонического. Переводчики Владимир Муравьев и Андрей Кистяковский перевели фамилию “Бэггинс” как “Торбинс”, а Ривенделл у них стал Раздолом. Спектакль получил название “Хранители” и его запись можно найти на известном видеосервисе. Ответьте на вопросы теста и узнайте, кто вы из жителей Средиземья.

Показать полностью