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Тест: кем бы вы были в мире фэнтези?

30 сентября 2023 19:15
Тест: кем бы вы были в мире фэнтези?

Эльф? Чародей? Гном?

Сегодня жанр фэнтези ассоциируется в первую очередь с кинематографом. Однако истоки его - в литературе, или, вернее, в мифологии разных народов. В некотором смысле фэнтези можно считать легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, “Песнь о Нибелунгах”, “Беовульф” и другой эпос. Отличительной чертой жанра считается наличие волшебных существ и чудесных артефактов. Многие авторы фэнтези заимствовали и то и другое из старинных преданий (если не напрямую, то под другими названиями), но зачастую придумывали и что-то новенькое. В мировой кинематограф жанр фэнтези пришел еще в начале прошлого столетия. Исследователи считают, что фильм французского режиссера Жоржа Мельеса “Королевство фей” (1903) вполне можно считать самым первым представителем жанра. В дальнейшем фэнтези-тематику продолжил немец Фриц Ланц, снявший в 1924 году картину “Нибелунги”. Как нетрудно догадаться, она основывалась на цикле старинных легенд. Безусловно, вершиной жанра и в кино, и в литературе считается “Властелин колец” - сага Дж. Р.Р. Толкина и ее экранизация. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, каким волшебным существом вы могли бы стать в какой-нибудь фэнтезийной саге.

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Фото: кадр из сериала "Игра престолов" (2011-2019), кадр из фильма "Гарри Поттер и Принц-полукровка" (2009)
Елена Королева
Елена Королева
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