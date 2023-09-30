Тест: кем бы вы были в мире фэнтези?

Сегодня жанр фэнтези ассоциируется в первую очередь с кинематографом. Однако истоки его - в литературе, или, вернее, в мифологии разных народов. В некотором смысле фэнтези можно считать легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, “Песнь о Нибелунгах”, “Беовульф” и другой эпос. Отличительной чертой жанра считается наличие волшебных существ и чудесных артефактов. Многие авторы фэнтези заимствовали и то и другое из старинных преданий (если не напрямую, то под другими названиями), но зачастую придумывали и что-то новенькое. В мировой кинематограф жанр фэнтези пришел еще в начале прошлого столетия. Исследователи считают, что фильм французского режиссера Жоржа Мельеса “Королевство фей” (1903) вполне можно считать самым первым представителем жанра. В дальнейшем фэнтези-тематику продолжил немец Фриц Ланц, снявший в 1924 году картину “Нибелунги”. Как нетрудно догадаться, она основывалась на цикле старинных легенд. Безусловно, вершиной жанра и в кино, и в литературе считается “Властелин колец” - сага Дж. Р.Р. Толкина и ее экранизация. Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, каким волшебным существом вы могли бы стать в какой-нибудь фэнтезийной саге.

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