Тест: кем бы вы были в мире фэнтези?

Еще лет сто назад книги, написанные в жанре фэнтези, считались литературой второго сорта. Однако на протяжении двадцатого века отношение к нему менялось, и сегодня многие его образцы считаются мировой классикой. Фэнтези делится на огромное количество поджанров. Основным можно по праву назвать “высокое” фэнтези, каноны которого сформировались благодаря произведениям таких писателей, как Клайв Стейплз Льюис и Джон Рональд Руэл Толкин. Как правило, книги, созданные в этом жанре, могут похвастаться эпичностью, грандиозностью, масштабностью на сюжетном и формальном уровне. Низкое фэнтези получило свое название не потому, что по качеству оно на порядок хуже высокого, а оттого, что миры, в которых разворачивается действо, приближены к нашему миру в период средневековья. Историческое фэнтези нередко берет за основу события, произошедшие в реальности, вплетает их в ткань повествования, но также туда добавляются различные магические существа. К числу других наиболее популярных жанров относятся псевдоисторическое, героическое, романтическое фэнтези и т.д.

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