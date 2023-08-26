Тест: кем бы вы были в Голливуде?

Когда мы слышим слово “Голливуд”, в воображении сразу же предстает знаменитая надпись на холмах в Лос-Анджелесе, грандиозные киностудии и обилие кинозвезд, тех, кто уже прославился и тех, кому это только предстоит. “Фабрика звезд” манит к себе мечтателей со всего света, а режиссеры то признаются ей в любви в своих картинах, то демонстрируют всю неприглядную изнанку. Критики назвали топ фильмов о Голливуде, которые необходимо увидеть каждому уважающему себя киноману. В этот список входит, безусловно, “Сансет бульвар” (1950), нуарная картина о прощании с веком немого кино. Одной из главных звезд фильма стала Глория Свенсон, актриса, которую по праву считали иконой немого кинематографа. В рейтинг попала и лента под названием “Гори, Голливуд, гори!”, в свое время наделавшая немало шуму. Во-первых, в титрах режиссером был указан Алан Смити - этот псевдоним могли использовать создатели, не желающие раскрывать свое настоящее имя. Впрочем, после этой картины его больше никто не использовал. Во-вторых, в ролях самих себя здесь снимались Сильвестр Сталлоне, Вупи Голдберг и Джеки Чан. В-третьих, фильм провалился в прокате и собрал массу номинаций и премий в духе “Золотой малины”. И все же критики утверждают, что на самом деле ничего ужасного в этой гротескной ленте нет.

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