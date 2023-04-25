Тест: кем бы вы были в Голливуде?

Мировой кинематограф сложно себе представить без Голливуда. Ведь “фабрика грез” и ее деятели внесли в его развитие колоссальный вклад. Голливуд специализируется на красивом вымысле, неудивительно, что вокруг него возникло множество мифов. Например, в число самых расхожих слухов вошла история о том, как Стивен Спилберг несколько месяцев притворялся сотрудником студии Universal. В интервью 1969 года режиссер рассказал, как проникал в ворота студии под видом рабочего, а потом гулял по съемочным площадкам и подсматривал секреты мастерства. На самом же деле Спилберг проходил на студии практику, а затем работал в качестве мальчика на побегушках. будучи 17-летним юнцом, он выполнял рутинную и малоприятную работу, например, сортировал бумаги и разносил по разным отделениям. Только в 1968 году Стивен Спилберг получил свою первую “настоящую работу” - стал режиссером сериала для Universal TV. А спустя шесть лет наконец громко заявил о себе благодаря триллеру “Челюсти”.

Кем бы вы были в Голливуде - настоящей звездой, режиссером или незаметным ассистентом? Шуточный тест подскажет, на какую карьеру вы могли бы рассчитывать на “фабрике грез”.