Тест: кем бы вы были на ферме?

При упоминании слова “ферма” в голове сразу возникает живописная картинка: уютный домик, огород и сад, обилие домашних животных… Красота да и только! Но немногие знают, что фермы могут быть совсем не похожими на то, что мы привыкли подразумевать под ними. Например, в Малайзии существует целая ферма, посвященная… бабочкам. Ее основателем является учитель по имени Джозеф Го. В прошлом уникальные тропические бабочки служили источником дохода для местного населения, их поставляли в Европу и США. Мало-помалу рынком завладели “крупные шишки” и представителям коренного населения пришлось позабыть об этом источнике заработка. Отец Джозефа Го когда-то тоже занимался продажей крылатых существ невообразимой красоты, поэтому, можно сказать, тот продолжил семейный бизнес. Ферма бабочек располагается на острове Пинанг и входит в список главных туристических достопримечательностей. Здесь выращивают бабочек, так сказать, под ключ - от личинок до порхающих красавиц.

Кем бы вы могли стать на ферме - не для бабочек, а самой обыкновенной? Ответьте на вопросы забавного теста и получите не менее веселый ответ.