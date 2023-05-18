Тест: кем будет ваш будущий жених?

Во все времена девушки желали знать, какого жениха пошлет им судьба. Любопытство заставляло их идти к гадалкам или искать способы задать высшим силам интересующие вопросы самостоятельно. Существовало огромное множество гаданий, оставалось только выбрать то, которое по душе. Считалось, что гадать можно в любой день недели, но лучше всего подходит для этого ночь с четверга на пятницу. В это время в воздухе разливается мистическая энергетика и результаты гадания будут самыми точными. К тому же замечено, что вещие сны также приходят в эту ночь. Сведущие люди говорят, что к обряду необходимо приступать в расслабленном состоянии и спокойном расположении духа. Сомнений в том, действительно ли гадание подскажет судьбу, быть не должно - высшие силы хорошо это чувствуют и в наказание спутают все планы. На следующий день после того, как произошло гадание, также следует придерживаться определенных правил - стоит воздержаться от купания и мытья головы, а также от разговоров с незнакомцами.

Хорошо, что на онлайн-гадания все эти строгие правила не распространяются. Предлагаем вам пройти тест на суженого - оон подскажет, каким будет ваш жених.