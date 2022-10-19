Тест: карты Таро расскажут все о ваших истинных эмоциях

Отношение к картам Таро - так же, как и к гороскопам, порче, приворотам - у всех разное. Кто-то верит во вмешательство неких сил в человеческую жизнь, кто-то убежден, что все это чистой воды шарлатанство. Так или иначе, у гадалок, тарологов и прочих специалистов в сфере эзотерики отбоя нет от клиентов. Правда, порой случаются неприятные инциденты. Например, СМИ широко растиражировали историю калифорнийца Мауро Рестрепо, который обратился к ведьме за снятием проклятия. Парень считал, что его отношения с женой испортились из-за сглаза, который наложила на него бывшая возлюбленная. Колдунья раскинула карты и вынесла вердикт: снять проклятие можно, но за это придется заплатить пять тысяч долларов. Калифорниец внес предоплату в размере тысячи долларов, но нужного результата не дождался, они с женой по-прежнему балансировали на грани развода. В итоге разгневанный Мауро обратился в суд, который постановил взыскать с ведьмы 25 тысяч долларов в качестве моральной компенсации.

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