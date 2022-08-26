Тест: карты Таро расскажут, какая вы королева

У большинства людей при словосочетании “карты Таро” перед мысленным взором возникает гадалка в пестром наряде, с золотыми серьгами в ушах, с многочисленным браслетами и кольцами на запястьях и пальцах. Однако современные тарологи совсем необязательно выглядят как “цыганка со старой колодой” из популярной песни. Более того, карты Таро в своей практике используют не только специалисты в сфере эзотерики, но и профессиональные психологи. По их словам, к подсказкам Таро можно прибегать в самых разных ситуациях - например, когда необходимо сделать некий сложный выбор, решить дилемму, определиться своими целями, желаниями, ценностями. Знать классическое толкование карт при этом вовсе не обязательно - послания можно расшифровывать, ориентируясь на символы, которые имеют для человека индивидуальное значение. Каждую карту можно истолковывать множеством разных способов, в зависимости от каждой конкретной ситуации.

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