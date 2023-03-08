Тест: какую татуировку вам стоит набить в ближайшее время?

В наши дни тату воспринимается в большей степени как способ самовыражения. Кто-то закладывает в рисунок на своем теле сакральный для себя смысл, кто-то просто хочет украсить себя необычными узорами, не особенно задумываясь над тем, какой смысл они несут. Древние люди же всегда вкладывали в татуировки какие-то значения. Интересно, что наносить на свою кожу изображения люди начали около 5200 лет назад - во всяком случае, самые ранние в мире татуировки были обнаружены на замороженной мумии, возраст которой по подсчетам ученых составляет именно столько. Сохранившееся тело, получившее от исследователей прозвание “ледяной человек Этци”, было обнаружено в 1991 году на территории итало-австрийской границы. На мумии сохранилось порядка 60 разнообразных татуировок, среди которых были и довольно примитивной формы - например, в виде прямых линий или точек. По мнению ученых, с большей вероятностью эти тату делались не красоты ради. Судя по тем местам, на которые были нанесены рисунки, Этци страдал от ревматических болей. Древний лекарь делал надрезы на коже, помещал внутрь лекарственные травы, а затем прижигал их металлическим инструментом.

Сегодня тату - это возможность приоткрыть окружающим свой внутренний мир. Пройдите наш тест и узнайте, какой рисунок на теле подойдет вашему характеру.