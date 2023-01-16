Тест: какую прическу вы обязаны сделать этой зимой?

Прическа всегда была неотъемлемой деталью общего образа. Во все века ей уделяли много внимания, люди тратили свое время и средства, чтобы добиться идеальной для той или иной эпохи укладки. Однако в определенный исторический период эта проблема отчасти решилась, поскольку в моду вошли парики. Они были безумно модными на протяжении целых двух столетий - с семнадцатого по восемнадцатое. Если взглянуть на портреты знатных особ того времени, можно с легкостью заметить, какие пышные и сложные прически они носили, на самом же деле все эти локоны, завитки и косички были искусственными и к настоящей шевелюре леди или джентльмена не имени ни малейшего отношения. Вообще, первые парики появились еще в Древнем Египте и предназначались для того, чтобы беречь голову от агрессивных солнечных лучей. В середине шестнадцатого века парики проникли в Европу, где распространились с легкой руки английской королевы Елизаветы I. Согласно историческим данным, в личной коллекции правительницы было более ста различных париков. Мода на эту деталь туалета прошла после Великой Французской Революции, когда парики объявили символом расточительности и роскоши.

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