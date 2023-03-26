Тест: какую книгу вы могли бы написать?

В интернете можно найти огромное количество мастер-классов и курсов на тему “Как стать писателем”. Однако универсального рецепта на самом деле не существует - процесс творчества сугубо индивидуален и зависит от целого ряда особенностей. Однако для общего развития можно ознакомиться с советами мастеров пера. Например, лауреат Нобелевской премии и обладатель Пулитцера Джон Стейнбек поделился своим взглядом на писательство в интервью журналу The Paris Review 1975 года. Во-первых, автор романов “К востоку от Эдема” и “Гроздья гнева” посоветовал не думать о том, что вы однажды закончите свою работу. Не стоит отягощать себя мыслью, что вам необходимо написать книгу определенного объема, например, в 400 страниц - лучше писать хотя бы по одной в день, и тогда однажды есть вероятность понять, что ваш труд завершен. Во-вторых, Стейнбек советовал писать свободно, выплескивать на бумагу все свои мысли. Вносить правки лучше после того, как книга будет закончена - правки в процессе сильно тормозят процесс написания. Наконец, писатель советовал позабыть об аудитории, ведь в литературе ее как таковой и нет - у книги есть только один-единственный читатель, который знакомится с ней в данный момент.

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