Тест: какую голливудскую мечту вы воплотите?

Сегодня Голливуд - это грандиозная "фабрика грез", где ежегодно выпускается множество картин на любой зрительский вкус. А ведь когда-то Голливуд был всего лишь клочком земли масштабом в 160 актов... И это не шутка. История "фабрики грез" уходит своими корнями в 1887 год, когда американец по имени Харви Уилкокс зарегистрировал в учётном офисе округа Лос-Анджелес ранчо под названием "Голливуд". Звучное и красивое название придумала супруга Уилкокса, вернее, позаимствовала у подруги. У той был летний домик, который назывался так же, он казался райским местечком. В 1903 году Голливуд был зарегистрирован как муниципалитет. Любопытно, что в городском законе был пункт о запрете на продажу ликёра (он был доступен к приобретению только фармацевтам) и прогоне крупного скота по улицам в количестве более двухста особей. Самая первая кинолента в Голливуде был снятя в 1910 году, называлась она "В старой Калифорнии" и ее продолжительность составляла 17 минут. Подходящее для съёмок место в Калифорнии быстро стало популярным у кинематографистов. Солнечный и мягкий климат идеально подошёл для работы над созданием новых фильмов. Так началась история легендарной "фабрики грез". Пройдите наш тест и узнайте, какую голливудскую мечту вы могли бы воплотить в реальность.

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