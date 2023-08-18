Тест: какой знаменитостью вы могли бы стать?

Одна из библейских заповедей гласит: “Не сотвори себе кумира”. Однако сотни тысяч людей по всему свету ежедневно (а иногда и ежечасно) отслеживают новости из жизни своих любимых знаменитостей, обновления их социальных сетей и т.д. Некоторые люди в своем обожании доходят до того, что начинают подражать своим кумирам - копируют стиль одежды, прическу, макияж, а иногда и ложатся под нож пластического хирурга. Удалось ли им приблизиться к заветному идеалу - вопрос спорный, однако прославиться уж точно получилось. В недалеком прошлом пациентки пластических хирургов чаще всего просили сделать им “лицо, как у Анджелины Джоли”, но в последние годы образцом для подражания часто выступает Ким Кардашьян. Одна из ее фанаток, Клэр Лисон, в детстве и юности страдала от насмешек одноклассников. В определенный момент она решила покончить с критикой из чужих уст и отдала 50 000 долларов, чтобы пластические хирурги и косметологи сделали ее похожей на Ким. Другая поклонница Кардашьян, Мила Синанаж, не остановилась на пластических операциях - некоторое время она встречалась с бывшим мужем Ким - баскетболистом Крисом Хамфрисом.

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