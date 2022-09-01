Тест: какой знаменитостью вы бы были?

Знаменитости привлекают к себе внимание миллионов людей со всего света, вызывают восхищение, зависть, преклонение, ненависть и другие сильные чувства. Для многих людей медийные личности являются настоящим авторитетом, но одно дело - разделять взгляды звезды, и совсем другое - пытаться их слепо копировать. В СМИ не раз рассказывали о фанатах, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы стать похожими на своих кумиров - причем речь идет не только о мировоззрении, но и о внешности. Так, например, поклонница Анджелины Джоли, американка Надя Сулейман, не просто копировала стиль своей звездной любимицы, но и вслед за ней решила стать многодетной мамой. Правда, Надя не стала заниматься усыновлением, как Джоли, а вознамерилась повторить ее подвиг самостоятельно. В настоящее время Сулейман является мамой восьми детей. В интервью женщина признается, что материнство отнимает у нее много времени и сил. Общественность разделилась на два лагеря - одни ругают Надю за ее легкомыслие, другие, напротив, восхищаются и поддерживают.

А есть ли кумиры у вас? Пройдите наш тест, чтобы выяснить, какой знаменитостью вы могли бы стать.