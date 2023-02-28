Тест: какой знак Зодиака у вашей родственной души?

Когда мы влюблены в какого-то человека или только находимся в поисках родственной души, значение приобретают самые неожиданные вещи. Например, желание понять, насколько вы совместимы и можно ли рассчитывать на долгую и счастливую жизнь вдвоем, заставляет людей обращаться к гадалкам, экстрасенсам или гороскопам. Некоторые при выборе партнера даже ориентируются на его знак зодиака по обычному или восточному гороскопу. Порой из-за этого возникают курьезные ситуации. Например, несколько лет одно китайское издание рассказало о дискриминации парней и девушек, рожденных в год Овцы. Дело в том, что в восточном гороскопе за этим знаком закрепилась репутация неудачников, кроме того, местные прорицательницы и свахи пугают молодежь тем, что люди, рожденные в год Овцы, страдают от бездетности. Журнал разместил на своих страницах крик души тех несчастных, которых дискриминируют по знаку зодиака, и призвал читателей не верить суеверным слухам.

Тем не менее забавы ради можно попробовать выяснить, с каким знаком ваши отношения сложатся лучше всего. Пройдите наш тест и узнайте, под каким созвездием рожден ваш суженый.