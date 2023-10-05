Тест: какой знак Зодиака станет вашей идеальной половинкой?

В представлении многих людей астрология - это наука, которая осталась в далеком прошлом. Однако на самом деле в мире полно практикующих астрологов, которые не только занимаются предсказанием будущего по звездам, но и создают аналитические материалы. Например, французский астролог Мишель Гоклен прославился тем, что начал изучать общие закономерности в судьбах людей, появившихся на свет в один и тот же день. Началось все с того, что Гоклен принялся сопоставлять данные о людях, рожденных в 1949 году. Занятие настолько его увлекло, что он пошел дальше и стал собирать информацию о знаменитостях, появившихся на свет и в другие годы. Позднее к нему присоединилась Франсуаза Шнайдер, статистик по профессии. Впоследствии она вышла за Гоклена замуж. Вместе она изучили и проанализировали огромный пласт информации и выявили ряд закономерностей. Например, именно Гоклен и Шнайдер являются первооткрывателями “эффекта Марса”, свойственного многим успешным спортсменам. Астрология помогает лучше узнать личностные качества человека, а еще - найти свою вторую половинку. Ответьте на вопросы теста и узнайте, представитель какого знака станет вашим идеальным партнером.

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