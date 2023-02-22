Тест: какой знак Зодиака наиболее подходит вашей личности?

С давних времен люди пытались найти ответы на волнующие их вопросы, в том числе касающиеся будущего. Гадания, предсказания, вещие сны - все это распаляло воображение наших предков, а затем ко всему вышеперечисленному прибавилась еще и астрология. В европейскую культуру гороскоп в современном своем виде прибыл из Древней Греции, куда, в свою очередь, попал из Вавилона. Согласно исследованиям, зодиакальный круг сложился еще в 8 веке до н.э. Именно на него опирались жители древних государств, он руководил всем жизненным циклом человека от колыбели до могилы, а также определял прошлое, настоящее и будущее всего мира. Поскольку в мифологии разных стран важную роль отводили животным, большинство зодиакальных знаков получили свои названия в честь них. Гороскопы получили широкое распространение не только в Древней Вавилонии, но и в других странах, например, в Древнем Китае. Популярны они и в наши дни, правда, скорее в качестве забавного развлечения.

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