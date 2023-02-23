Тест: какой знак Зодиака должен быть у вашего идеального партнера?

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Деление неба на созвездия существовало еще около 2500 лет до н.э. Об этом свидетельствуют находки археологов. Звездное небо, распростершееся над головой древнего человека, манило его своей глубиной и недосягаемостью. В какой именно момент у древних народов возникли идеи о том, что небесные тела управляют всем происходящим на Земле, доподлинно неизвестно. До наших дней сохранились лишь свидетельства о том, что первыми в попытке найти ответы на насущные вопросы к звездам обратились народы, населявшие долины Нила, Тигра, Евфрата, немного позднее тенденция распространилась дальше и достигла Ганга, Хуанхэ, Янцзы. Самое древнее упоминание о делении неба на созвездия было обнаружено на клинописных таблицах, найденных археологами в долине Евфрата. Подобные свидетельства встречаются также в древних текстах и рисунках египтян. А древние китайцы оставили для потомков карту, на которой небо делилось на четыре части, в каждой из которых размещалось по семь созвездий.
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