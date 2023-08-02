Тест: какой язык вам стоит выучить?

Изучение иностранных языков - занятие, безусловно, полезное и перспективное. Люди, владеющие сразу несколькими языками, нарасхват в крупных компаниях. Правда, прежде чем начать осваивать итальянский или корейский, стоит подумать о том, что это процесс, который не имеет “финишной прямой”. Нельзя сказать, что, достигнув определенной черты, вы выучили весь язык. Поначалу изучение иностранного языка вызывает панику и ужас - ничего не понятно, правила и слова не укладываются в голове, общение с непосредственными носителями превращается в пытку. Но не стоит отчаиваться и бросать попытки через месяц после начала. Возможно, тех, кто мечтает владеть несколькими языками, вдохновит пример Като Ломб - венгерской писательницы и переводчицы, которая знала 16 языков. У нее был свой подход, подробно описанный в книге “Как я изучаю языки. Заметки полиглота”. Сначала Като покупала большой словарь языка, который собиралась изучать, затем, тщательно ознакомившись с ним - художественную литературу. В тексте произведения она искала и выписывала незнакомые слова. Разумеется, на этом работа над изучением не заканчивалась, лишь начиналась. Пример Като Ломб показывает, что при желании и усердии все возможно. Какой язык вам необходимо выучить? Узнайте с помощью нашего теста.

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