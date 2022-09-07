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Тест: какой вы знаток в шоу «Что? Где? Когда?»

7 сентября 2022 16:15
Тест: какой вы знаток в шоу «Что? Где? Когда?»

“Отвечает Александр Друзь!”

Если бы современный зритель включил первый выпуск телеигры “Что? Где? Когда?”, который вышел в эфир 4 сентября 1975 года, он вряд ли узнал бы известную передачу. Дело в том, что в кадре не было ни знатоков, ни волчка, ни минуты обсуждения, ни других хорошо знакомых правил и атрибутов. Участниками телешоу были две команды-соперницы, состоящие из членов двух семей - недаром у игры на тот момент был подзаголовок “семейная викторина”. Талисман “Что? Где? Когда?” - филин, тоже появился не сразу, а только в 1977 году. В дальнейшем передача постепенно обретала тот формат, в котором ее знают в наши дни - после 1991 года интеллектуальный клуб (именно так позиционировали ее создатели) превратился в интеллектуальное казино. Формировались команды знатоков, появились новые правила и призы. За без малого полувековую историю название “Что? Где? Когда?” стало нарицательным, в разных городах страны появились свои собственные интеллектуальные игры и свои команды знатоков.

Если вы давно мечтали сыграть в “Что? Где? Когда?”, этот тест - для вас. Почувствуйте себя знатоком и попробуйте ответить на вопросы, которые в разные годы существования передачи ставили в тупик настоящих игроков.

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Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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