Тест: какой вы злодей из культовых киновселенных?

Парадоксально, но порой при просмотре фильмов мы сопереживаем не “правильному” главному герою, а его противнику-“плохишу”. Почему так происходит? Ответ на этот вопрос дают психологи. Они считают, что причина притягательности отрицательных персонажей кроется в том, что они… похожи на нас. Если вспомнить Локи, Волдеморта, Джокера и других подобных персонажей, за плечами у них всегда была непростая история. Их обижали, унижали, отвергали. Большинство зрителей также переживали этот опыт, а потому им было просто сочувствовать злодеям. Кроме того, такие герои в определенный момент начинают бунтовать, карать своих обидчиков. Бессознательно многие зрители хотели бы поступить также, но жизнь - не кино, необходимо придерживаться установленных в обществе правил. Наблюдая за историей злодея, человек получает эмоциональный опыт, он проживает вместе с героем то, на что не решился бы в реальности. Кроме того, “плохиши” в большинстве своем наделены сильной харизмой. Они обаятельны, уверены в себе, умны, что не может не вызывать восхищение. Пройдите наш тест и узнайте, на какого культового злодея вы похожи.

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